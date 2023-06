di Mario Spolverini, pubblicato il: 03/06/2023

(Inter) La Lega Serie A ha reso noti i riconoscimenti per i migliori giocatori della stagione che sta per concludersi.

Kvaratskhelia vince il riconoscimento di miglior giocatore del campionato.

Nicolò Barella è stato giudicato il miglior centrocampista della serie A. Alle sue spalle Rabiot e Milinkovic Savic.

Osimhen è MVP tra gli attaccanti con Lautaro Martinez e Leao sul podio. Tra i portieri vince Provedel, tra i difensori ancora un napoletano, Kim. Fagioli si impone nella categoria under 23, Spalletti il miglior tecnico.