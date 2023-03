Mercato Inter, occhi sul gioiello italiano: l’attaccante piace a Marotta

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 25/03/2023

Mercato Inter già entrato nel vivo. Nelle ultime settimane i nerazzurri hanno messo nel mirino diversi giocatori che potrebbero vestire la maglia dell’Inter (qui le ultimissime su Retegui). Infatti Riccardo Orsolini, esterno offensivo del Bologna, sta attirando l’attenzione di grandi club come l’Inter.

Nonostante sia legato al Bologna da un contratto in scadenza nel 2024, sembra che ci sia interesse per lui sul mercato. L’Inter sarebbe interessata soprattutto in caso di cambio allenatore e quindi di cambio di modulo.

Mercato Inter, Orsolini nel mirino: incontro in vista?

Recentemente, come riportato da La Repubblica, c’è stato un incontro tra la dirigenza del Bologna e l’agente di Orsolini, Michelangelo Minieri, durante il quale è stata discussa la possibilità di rinnovare il contratto del giocatore. Tuttavia, non è stato fatto alcun passo avanti decisivo e la trattativa continuerà. Il Bologna ha fatto capire che l’offerta attuale, che prevede un rinnovo fino al 2026 con adeguamento a 1,6 milioni di euro a stagione, è l’unica offerta che il club può permettersi di fare.

Nonostante ciò, sembra che l’Inter sia ancora interessata ad acquistare il giocatore. Il futuro di Orsolini è ancora incerto, ma sicuramente ci sono molte squadre che lo stanno tenendo d’occhio. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione e se alla fine Orsolini rimarrà al Bologna o andrà a giocare in un altro club di maggior prestigio.