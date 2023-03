Inter, Skriniar ko? Dalla Francia: entourage e PSG in apprensione

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 25/03/2023

Inter, Skriniar preoccupa. Aggiornamenti preoccupanti giungono dal fronte Inter, in merito alla situazione di Milan Skriniar, che sarebbe destinato a lasciare Milano a fine stagione.

Il difensore slovacco, pur essendo un pilastro della squadra, ha perso la possibilità di diventare capitano e ormai la sua avventura in nerazzurro sta giungendo al termine. L’Inter si prepara a dover dire addio a uno dei suoi difensori più importanti, Milan Skriniar.

Inter, Skriniar ko? Cosa filtra dalla Francia

Secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, la situazione di Skriniar avrebbe creato grande apprensione nel suo entourage. Alcuni membri del suo staff temono che non possa tornare a giocare in questa stagione a causa di un problema alla schiena, il che potrebbe significare la fine anticipata della sua avventura in Inter. Questa situazione non è passata inosservata al Paris Saint-Germain, che sarebbe molto sensibile alla tematica.

Nonostante ciò, il PSG sembra essere ancora interessato all’acquisto di Skriniar e monitora la situazione da vicino. Nonostante la situazione preoccupante, l’Inter non ha ancora confermato la notizia e si spera che il difensore possa tornare presto in campo. In ogni caso, sembra che Skriniar abbia già deciso il suo futuro, e che il prossimo trasferimento estivo lo porterà a giocare in Ligue 1 con la maglia del Paris Saint-Germain (le ultimissime sul centrale). Resta da vedere come l’Inter reagirà alla partenza del suo difensore, e se riuscirà a trovare un sostituto all’altezza.