di Redazione, pubblicato il: 25/03/2023

(Inter) Giovanni Capuano su Radio 24 ha osservato il diverso comportamento di Italia e Argentina sulle convocazioni dei giovanissimi.

“Valentin Carboni è italiano, adesso gioca nelle giovanili dell’Inter e ha fatto qualcosa anche in Prima Squadra. Gli argentini non si sono fatti grandissimi problemi a convocarlo in Nazionale. Calcisticamente lui è italiano e gioca con l’Argentina. Mi chiedo perché dobbiamo essere noi, che abbiamo la passione ad auto-flagellarci, a discutere del fatto che siamo andati a prendere un giocatore argentino come Retegui“.