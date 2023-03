(Gds) Mercato Inter, c’è sempre il Chelsea nel mirino

di Redazione, pubblicato il: 25/03/2023

(Inter) Secondo la Gazzetta dello Sport l’Inter sta seguendo da vicino le vicende contrattuali tra il Chelsea e Pierre Aubameyang. Tra le due parti lo scontro è forte e tutto lascia pensare che la soluzione potrebbe essere la risoluzione del contratto. In quel caso il club nerazzurro potrebbe farsi avanti per portare a Milano la punta gabonese.

Tutto ruota intorno a Romelu Lukaku. Se il belga dovesse chiudere la stagione nerazzurra con lo stesso impatto dimostrato ieri con la sua nazionale (tripletta in casa di Ibrahimovic) il rinnovo del prestito sarebbe la scelta obbligata. Se invece dovessero confermarsi le difficoltà dimostrate in quest’ultima parte della stagione il rientro di Lukaku al Chelsea sarebbe scontato, come peraltro già confermato nei giorni scorsi da Marotta.

A quel punto il nome di Aubameyang potrebbe rappresentare una alternativa decisamente interessante.