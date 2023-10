Mercato Inter, nerazzurri stregati da un attaccante: la richiesta è elevatissima

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/10/2023

Mercato Inter, i nerazzurri sono stregati da un centravanti. In casa Inter il morale non è dei migliori dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna che ha tutto il sapore di una sconfitta. Il risultato di sabato scorso, infatti, ha permesso non solo al Milan di effettuare il sorpasso in classifica prendendosi il primato, ma anche ad una rivale come la Juventus, di avvicinarsi ulteriormente.

Insomma, per come è andata la partita, una presunzione, da parte dei giocatori nerazzurri, che visti gli errori commessi nelle ultime due stagioni, è diventata parecchio stucchevole. Uno dei reparti nell’occhio del ciclone è sicuramente l’attacco. Non tanto per Lautaro e Thuram, che stanno facendo molto bene, quanto per Sanchez e Arnautovic che non stanno mostrando quanto ci si aspettava da loro.

Per questo, in vista della prossima estate, i nerazzurri cercheranno sicuramente di acquistare un altro centravanti. Il nome che ha stregato viale della Liberazione è quello del messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez. Il giocatore da due stagioni sta facendo molto bene e anche altre squadre come Tottenham, Borussia Dortmund e Real Madrid si sono interessate a lui.

Secondo quanto riportato da Repubblica, la società olandese fa un prezzo di circa 50 milioni di euro per separarsi da lui e non sarà facile trattare. I nerazzurri, con la loro dirigenza, nei prossimi mesi, cercheranno di capire la fattibilità dell’affare ed, eventualmente, di stringere per portare il giocatore a Milano.