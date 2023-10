Arnautovic-Inter, l’austriaco al lavoro per recuperare: anticipo sui tempi di ritorno in campo?

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/10/2023

Arnautovic-Inter, l’austriaco lavora ad Appiano per recuperare dall’infortunio. Uno dei giocatori che sta mancando alla squadra di Simone Inzaghi è, ovviamente, Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, arrivato questa estate dal Bologna, ha subito un infortunio importante nella partita contro l’Empoli che lo ha costretto a rimanere fuori nelle partite successive.

Un problema che non ci voleva, visto che gli attaccanti nerazzurri sono costretti agli straordinari. Intanto, dalla redazione di Sky Sport, arrivano novità sulla data del possibile rientro. Infatti, ad avviso dell’emittente, durante questa pausa per le nazionali, Arnautovic lavorerà per recuperare e si punterà ad averlo addirittura prima di fine mese.

Un rientro che permetterebbe ad Inzaghi di avere un giocatore in più nel ruolo e di far rifiatare qualche compagno. Intanto, ad Appiano, Arnautovic non è il solo. Infatti insieme a lui ci sono anche Klaassen, Mkhitaryan, Sensi e Cuadrado. Anche gli ultimi due stanno lavorando per recuperare la condizione fisica migliore possibile e mettersi a disposizione in vista dei prossimi importantissimi impegni della squadra che, adesso, non può più sbagliare dopo il sanguinoso pareggio ottenuto sabato scorso contro il Bologna. C’è bisogno di tutti per provare a vincere uno scudetto che, anche per una concorrenza agguerrita, è già difficile di per sè.