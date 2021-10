Mercato Inter, Insigne bloccato? Le parole di Giuntoli sul giocatore

Mercato Inter: Giuntoli si espone sul caso Lorenzo Insigne.

Il capitano del Napoli e campione d'Europa con la Nazionale italiana vede il suo contratto spirare il 30 giugno del 2022 e da tempo è in trattativa con la società campana per raggiungere un accordo per il prolungamento di contratto che, però, al momento, sembra ancora molto lontano per la distanza che c'è tra offerta e domanda. Ecco che, la presenza di ieri nella sede nerazzurra - ufficialmente per altri motivi, ma leggi qui le ultime - dell'agente del calciatore, ha fatto sì molti media abbiano rilanciato nuovamente l'interesse dell'Inter per l'esterno azzurro, così come lo era stato questa estate. A tale proposito, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky Sport della situazione inerente ad Insigne, chiarificando tutto.

Ecco le parole di Giuntoli: “Insigne? Se l’agente deve andare nella sede dell’Inter a parlare di Lorenzo…probabilmente avrebbe potuto farlo in maniera più delicata. Quindi se è andato lì sicuramente è andato per altro. Il club ha i suoi parametri, Lorenzo è il nostro capitano. Noi vogliamo che rimanga con noi e lui sicuramente anche da buon napoletano. Stiamo parlando con il suo agente, sicuramente non ci faremo turbare da vari discorsi”.

Un po' stizzito, Giuntoli, ma molto netto nelle sue parole che evidenziano, comunque, la volontà primaria delle parti di giungere ad un accordo che possa soddisfare entrambi. Intanto, l'Inter, in vista di gennaio si guarda intorno per il ruolo di attaccante e anche qui, oggi, sono arrivate delle novità importanti, come quella dell'interessamente della società nerazzurra per Andrea Belotti del Torino che, come riportato in questo articolo, è conteso anche dal Milan, senza dimenticare la prospettiva di avere in rosa un attaccante giovane e, a tal proposito, l'interesse per Gianluca Scamacca del Sassuolo resta sempre molto vivo - leggi qui le ultime.