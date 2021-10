Mercato Inter, il vice Dzeko si libera a gennaio: Marotta sfida il Milan

Mercato Inter: Andrea Belotti potrebbe lasciare il Torino a gennaio.

Come vi abbiamo già anticipato in questa esclusiva, l'attaccante del Torino sarebbe nei radar dei dirigenti nerazzurri da diverso tempo. Questa mattina, la notizia di Tuttosport, ha svelato che l'ex Palermo potrebbe lasciare il club granata addirittura durante la sessione invernale. Il motivo? L'attaccante ha il contratto in scadenza proprio nel 2022 e non ha accettato la proposta del presidente Urbano Cairo che prevede un rinnovo quinquennale a 3,5 milioni di euro annui.

I dirigenti torinesi, quindi, vorrebbero accelerare la cessione per evitare di perderlo a parametro zero in estate. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sono alla ricerca di un centravanti in grado di far tirare il fiato a Edin Dzeko e vorrebbero puntare proprio sulle caratteristiche del "Gallo" per potenziare il reparto a disposizione di Simone Inzaghi. Il classe 1993, inoltre, prenderebbe il posto di Alexis Sanchez. Il cileno, con il post pubblicato sul suo profilo Instagram dopo la gara vinta contro il Sassuolo, avrebbe creato malumori in società che, anche per lo stipendio oneroso,pensa di cederlo prima del termine della stagione. In questo articolo leggerete altri dettagli.

Potrebbe però inscenarsi una sfida con il Milan, club da sempre molto forte sul ragazzo, perché Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud per motivi fisici sono stati costretti a saltare partite importanti. La valutazione del cartellino si aggira sui 15-20 milioni di euro, quotazione in crollo proprio per la possibilità di prelevarlo a parametro zero.