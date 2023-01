Mercato Inter, individuato l’eventuale sostituto di Skriniar: colpo a zero

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/01/2023

Mercato Inter, resta ancora un rebus il futuro di Milan Skriniar. Lo slovacco è in scadenza a fine stagione e ancora non ha accettato la proposta nerazzurra di rinnovo.

Il club nerazzurro avrebbe messo sul piatto un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus e non sembrerebbe intenzionato a spingersi oltre. In attesa di una sua risposta avrebbero già iniziato a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparati in caso di addio.

Mercato Inter, idea Smalling per il dopo Skriniar: occhio alla clausola

Secondo quanto riportato dal Messaggero, i nerazzurri avrebbero individuato in Chris Smalling della Roma il possibile sostituto dello slovacco. L’inglese è in scadenza al prossimo giugno e non avrebbe ancora deciso il suo futuro.

Nel suo attuale contratto ci sarebbe una clausola, esercitabile esclusivamente dallo stesso giocatore, per il rinnovo automatico a 3,5 milioni di euro ingaggio al raggiungimento del 50% delle partite giocate. Il suo agente starebbe spingendo per rinnovare con la Roma mentre il giocatore si starebbe prendendo del tempo perché vorrebbe avere la certezza di giocare in Champions League la prossima stagione. I nerazzurri restano in agguato in attesa di ulteriori sviluppi.