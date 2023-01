Skriniar ieri da sballo. Il futuro? Non scontato. Marotta spiega tutto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 05/01/2023

Skriniar ha disputato ieri una gara enorme. Nel match più atteso, quello contro il Napoli (terminato 1-0 per i nerazzurri, con rete decisiva di Dzeko), lo slovacco ha giganteggiato contro un avversario che – fin qui – sembrava incontenibile. L’ex Samp, al centro di numerosi rumor sul suo futuro e su un prolungamento che tarda ad arrivare, ha confermato la sua tenuta, mostrando i muscoli contro gli uomini di Spalletti e vincendo con personalità ogni duello.

Resta, come detto, il tema del contratto. Quello di Skriniar va rinnovato per non rischiare di perdere il calciatore a zero. C’è fretta di una schiarita da parte della società. Parole indicative, riportate da La Gazzetta dello Sport, arrivano direttamente da Marotta.

Skriniar, che gara ieri! Ora però serve una scossa sul futuro. Le ultime

“Stiamo negoziando con i rappresentanti un nuovo contratto che Milan merita sicuramente. Sono ottimista per natura, ma anche realista… Che in questo caso significa che possiamo fare tanto, ma non l’impossibile”. Parole chiare, uno stimolo a stringere i tempi. Per Skriniar è arrivato il momento del dentro o fuori, e questo si evince dalla posizione pubblica del dirigente nerazzurro.

Come spiega il giornale, l’Inter non andrà oltre l’offerta di 6 milioni più bonus, a salire nel corso della durata del nuovo contratto. Il Psg da parte sua sarebbe pronto a offrire un paio di milioni di più, forte anche dell’eventualità di cogliere l’opportunità Skriniar a zero. E l’Inter? “Il club pretende presto un sì o un no perché non ci saranno altri rilanci: se ne riparlerà a metà gennaio”, si legge.