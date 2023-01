Monza-Inter, designato l’arbitro del match di sabato sera: i precedenti

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 05/01/2023

Monza-Inter, nerazzurri a caccia di continuità dopo la vittoria contro il Napoli che ha riacceso le speranze di rimonta. Nella prossima giornata di campionato gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno il Monza in trasferta sabato alle 20:45.

L’ AIA ha reso note in mattinata le designazioni arbitrali per la 17esima giornata di Serie A, affidando il match a Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.

Monza Inter, arbitra Sacchi con Mazzoleni al VAR

Il direttore di gara avrà come assistenti Bottegoni e Cipressa mentre il quarto ufficiale del match sarà Massimi. In sala VAR toccherà a Mazzoleni conDi Martino come assistente.

Precedenti tutti favorevoli per i nerazzurri con Sacchi che finora hanno collezionato ben 4 vittorie su 4 partite. L’ultimo precedente risale allo scorso ottobre nella vittoria contra la Salernitana terminata 2-0.