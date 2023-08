Mercato Inter, il “tesoretto” c’è ma dove va a finire adesso?

di Redazione, pubblicato il: 17/08/2023

(Mercato Inter) In mezzo a tante ricostruzioni più o meno veritiere la fine della vicenda Samardzic lascia anche una certezza. I 20 milioni, euro più euro meno, che l’Inter avrebbe impegnato (non speso) per l’acquisto del serbo, come saranno impiegati adesso?

E’ la domanda più frequente che circola tra i tifosi nerazzurri, consapevoli che da qui alla fine del mercato un altro colpo può essere messo a segno. Ma la volontà della società quale è? C’è davvero la volontà di rinforzare la rosa? La difesa ha bisogno di un ulteriore puntello, in attacco Arnautovic è stato accolto con più di un sorriso a denti stretti. Si batteranno ancora le strade del mercato oppure il “tesoretto” risparmiato rinunciando a Samardzic e togliendo Sensi dal mercato sarà destinato a riduzione dei debiti a bilancio?