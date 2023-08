Inter, Pavard sfuma definitivamente? Le parole di Tuchel sono inequivocabili

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/08/2023

Inter, Tuchel parla di Pavard. La notizia della giornata, è il presunto interesse della società nerazzurra per il difensore francese di proprietà del Bayern Monaco, Benjamin Pavard. Il giocatore è in scadenza di contratto con la società bavarese e non avrebbe intenzione di prolungare il proprio contratto. Su di lui ci sono anche gli occhi del Manchester United che, però, prima di poter affondare il colpo deve occuparsi della cessione di Maguire.

In casa nerazzurra ci sarebbe il tesoretto risparmiato dalla trattativa per Lazar Samardzic da poter investire. Ma il mercato, in viale della Liberazione, ha regalato troppo spesso, specie in questa sessione, sorprese non particolarmente positive. Tanti organi di stampa hanno parlato di un’imminente offerta da parte della dirigenza, ma bisognerà vedere anche quale sarà la richiesta dello stesso Bayern Monaco.

Intanto, oggi, in conferenza stampa, il tecnico del club tedesco, Thomas Tuchel, ha parlato di queste voci su Pavard e le sue parole sono state inequivocabili e volte a chiudere la questione.

Ecco le parole di Tuchel: “Benji non mi ha comunicato che vuole davvero andarsene. Al momento non c’è stata alcuna offerta. È un nostro giocatore e ha pieno supporto. Fino a quando non cambierà, contiamo completamente su di lui”