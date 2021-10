Mercato Inter: il punto sul rinnovo di Brozovic e Barella

Mercato Inter: facciamo il punto sul rinnovo di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella (manon solo).

Come riportato da Calciomercato.com, uno degli obbiettivi di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio è prolungare i contratti dei big della rosa di Simone Inzaghi. A oggi l'unico giocatore ad aver trovato ufficialmente l'intesa è stato Alessandro Bastoni. Per Lautaro Martinez, Nicolò Barella - leggi qui le ultime -, Stefan de Vrij, Skriniar e, soprattutto, visto che va in scadenza nel giugno del 2022, Marcelo Brozovic - leggi qui la situazione del croato - i dialoghi sono ancora aperti. Al momento, però, non si vede ancora una conclusione.

"Perchè?", si chiederanno in molti. Marotta e Ausilio hanno un piano strategico. Da quando la proprietà non riesce più a far entrare soldi 'freschi' nelle casse, bisogna lavorare di 'taglia e cuci'. La prima mossa è e dovrà essere 'salutare' i contratti di calciatori non più centrali al progetto come Arturo Vidal, Ivan Perisic, Alexander Kolarov, Andrea Ranocchia e Danilo D'Ambrosio. Non solo. Bisognerà alleggerire il bilancio dal maxi ingaggio di Alexis Sanchez. E proprio sull'attaccante cileno, nelle ultime ore, è stata confermata a InterDipendenza la possibilità di una rescissione già a gennaio 2022. Leggi qui l'esclusiva che abbiamo pubblicato questa mattina (mercoledì 6 ottobre, ndr).

Attenzione, però, anche ai tempi. I tifosi dovranno essere pazienti perché per i rinnovi potrebbe parlarsene a fine stagione. Il motivo è presto detto: evitare di caricare il rincaro degli stipendi sul nuovo bilancio che, dopo il - 245 milioni dello scorso, dovrà prevedere un netto miglioramento. Insomma: la dirigenza sembra avere le idee chiare e i tifosi dell'Inter "possono stare tranquilli". Anche l'intenzione dei calciatori è quella di restare all'Inter e non ascoltare le sirene esterne. Basterà pazientare qualche mese.