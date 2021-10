Mercato Inter, un top club su Brozovic. E Inzaghi intanto gli modifica il ruolo

Mercato Inter: Marcelo Brozovic è finito nel mirino del Paris Saint Germain.

Il centrocampista, spiega Tuttosport, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022, ne parliamo anche qui, e sarebbe monitorato con estrema attenzione dal club transalpino. L'ex Dinamo Zagabria chiede uno stipendio da top player da circa 6 milioni di euro ed un contratto simile a quello che ha convinto Hakan Calhanoglu a lasciare il Milan.

I contatti tra l'entourage del ragazzo e i dirigenti milanesi continuano da settimane anche se l'incontro decisivo tarda ad arrivare. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, prima del match contro il Sassuolo, ve lo spieghiamo qui, ha confermato che i discorsi per i contratti proseguono "con tranquillità".

Nel frattempo, però, Simone Inzaghi deve risolvere un problema tattico legato proprio alla posizione di Brozovic. Il centrocampista, ormai da qualche mese, viene marcato e braccato, quasi come un centravanti, a uomo dagli avversari, che gli concedono poco spazio per evitargli l'impostazione del gioco.

Il numero 77 è costantemente costretto ad indietreggiare per evitare il pressing degli avversari. La nuova soluzione studiata dal tecnico nerazzurro, però, prevede il posizionamento sulla stessa linea di De Vrij, in modo da avere un giocatore libero di iniziare la manovra offensiva. Per guadagnare maggior campo, dettaglia Tuttosport, il meccanismo potrebbe essere perfezionando tirando in causa Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

Creare un centrocampo dinamico con interscambi continui sarà fondamentale per non garantire riferimenti agli avversari, che non avranno più un singolo riferimento da marcare. La chiamata in causa del doppio playmaker si è vista con chiarezza nella gara contro il Real Madrid, soprattutto nel primo tempo, ma il successivo calo fisico ha fatto poi saltare leggermente gli schemi nella ripresa. Brozovic è diventato il pericolo principale per le difese avversarie anche se Inzaghi ha già studiato il piano per liberarlo dalle marcatura. La società, però, deve fare il resto accelerando le pratiche per il rinnovo, soprattutto quando c'è di mezzo il Paris Saint Germain. In questo articolo troverete i dettagli sul croato e Lautaro.