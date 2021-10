Notizia delle ultime ore - Inter: proposto maxi ingaggio a Barella

Nicolò Barella futuro capitano dell'Inter? Intanto l'Inter propone un maxi ingaggio perché il centrocampista firmi il prolungamento del contratto.

Prima, però, andiamo sempre con ordine. La società nerazzurra, in queste settimane, è impegnata su più fronti. C'è quello di Marcelo Brozovic - forse il nome più imminente visto che va a scadenza nel 2022 e visto l'interesse del Paris Saint Germian -, c'è poi quello di Stefan de Vrij. Su Lautaro Martinez sappiamo tutto, o quasi, e siamo in attesa dell'annuncio ufficiale. Stesso discorso, più o meno, possiamo estenderlo per Milan Skriniar: qui trovate gli ultimi aggiornamenti.

Arriviamo, dunque, a Nicolò Barella. Il nome del centrocampista sardo è quello per cui la società sta premendo visto che potrebbe essere, oltre ad un pilastro per il futuro, anche il prossimo capitano dopo Samir Handanovic: clicca qui per leggere la nostra esclusiva a tal proposito. Infatti, secondo quanto riportato da parte del sito 'Stop&Goal.com', Barella sarà accontentato con un sostanzioso aumento dello stipendio che oggi e fermo a 2,5 milioni di euro. L'Inter sarebbe infatti pronta a mettere sul piatto oltre 5 milioni di euro. Si tratterebbe, dunque, di uno dei calciatori più pagati in rosa, secondo soltanto ad Arturo Vidal, che in questo momento percepisce 6,5 milioni di euro, ed Alexis Sanchez che oggi percepisce 7 milioni di euro.

L'Inter è sicura di poter arrivare ad una conclusione felice della trattativa e Nicolò Barella, seppur con tante sirene estere sul suo conto, ha scelto ancora di sposare il nerazzurro. Adesso è il momento di trovare la quadra e mettere nero su bianco un rinnovo che in tanti aspettano, perchè Barella, per l'Inter, non è affatto un giocatore normale.