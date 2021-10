Mercato Inter: il 'colpo' a centrocampo potrebbe arrivare dalla Premier

Mercato: Harry Winks, 25enne centrocampista inglese del Tottenham, sarebbe stato proposto all'Inter.

È quanto rilanciato dalla stampa inglese prima e ripreso, poi, da Calciomercato.com. Winks - 110 presenze con gli Spurs dal 2014 a oggi - sarebbe nel mirino anche della Roma. "Mourinho - a scrivere è ancora Calciomercato.com - lo conosce bene avendolo valorizzato durante la sua permanenza al nuovo White Hart Lane, per questo potrebbe dire sì al suo arrivo. Molto dipenderà dalla condizioni economiche". Il costo del cartellino si aggirerebbe infatti intorno ai 20 milioni di euro: un prezzo 'eccessivo' sia per i giallorossi sia per i nerazzurri.

Al momento ci sono due dati di fatto. Il primo è stato fornito, nei giorni scorsi, dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin: "A partire dal mercato di gennaio si ragiona su nuovi investimenti. Arriveranno un paio di pedine funzionali" sono state le sue parole. Sul livello di questi giocatori, il cronista ha sottolineato che non si tratterà di elementi del calibro di Messi e Halaand ma comunque saranno due pedine funzionali al gioco dell'allenatore. Qui potete trovare il suo intervento completo. Proprio fondandoci su quel 'due pedine fondamentali', ribadiamo come l'obiettivo indicato da Simone Inzaghi per il centrocampo sia un altro: Gonzalo Villar della Roma.

Il centrocampista non rientra infatti nelle principali rotazioni di Josè Mourinho. InterDipendenza, in esclusiva, ha rilanciato la notizia del piano di Giuseppe Marotta per portarlo a Milano già nel mercato di gennaio: qui potete trovare l'articolo completo. Non solo. Nei giorni successivi vi abbiamo poi raccontato del primo contatto che sarebbe avvenuto fra Inzaghi e il calciatore. Motivo? Il tecnico piacentino avrebbe voluto sondare la disponibilità di Villar a trasferirsi, già a gennaio, sulla sponda nerazzurra del naviglio. Ecco il nostro approfondimento.

Insomma: come sempre quando si parla di mercato, non resta che attendere le (possibili) future evoluzioni.