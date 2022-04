Mercato Inter, il Bayern Monaco piomba sul gioiello nerazzurro

Mercato Inter: pericolo tedesco per Dumfries.

L'Inter, nonostante la disfatta contro il Bologna, sta disputando una grande stagione. Simone Inzaghi, alla sua prima in nerazzurro, ha già portato a casa una Supercoppa italiana, è in finale di Coppa Italia ed è ancora in corsa per lo Scudetto. Insomma, una grande annata per i nerazzurri che potrebbe concludersi addirittura con un mini triplete tutto italiano. Una delle sorprese di questa stagione è sicuramente Denzel Dumfries. Il terzino olandese, arrivato per sostituire il grande sacrificato Hakimi, dopo qualche mese di difficoltà si è inserito al meglio nel campionato italiano, andando a diventare uno dei titolarissimi della squadra di Inzaghi.

Il suo alto rendimento negli ultimi mesi, ha attirato su di sè l'attenzione di un top club europeo: il Bayern Monaco. Come riportato da Tuttosport infatti i bavaresi avrebbero messo gli occhi su Dumfries. Per i Campioni di Germania l'olandese sarebbe un'occasione low cost per la fascia destra vista la valutazione di appena 30 milioni imposta dall'Inter. Anche quest'anno i nerazzurri dovranno cedere qualcuno per sistemarsi i bilanci e per la seconda volta, dopo Hakimi, la società potrebbe essere costretta a sacrificare l'esterno destro. Dunque l'interesse del Bayern per l'olandese, in caso di necessità di vendere per l'Inter, potrebbe diventare concreto. La valutazione da 30 milioni non spaventa i tedeschi, che sarebbero pronti ad affondare il colpo.

Nei prossimi mesi ci saranno nuovi aggiornamenti, intanto Inzaghi è concentrato sulla prossima di campionato contro l'Udinese, sfida sulla carta abbordabile ma da non sottovalutare(qui le probabili formazioni del match).