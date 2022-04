Udinese-Inter, probabili formazioni: ottimismo Handanovic e due ballottaggi

Udinese-Inter, appuntamento domani alle ore 18:00 alla Dacia Arena per un match che potrebbe essere fondamentale per lo Scudetto.

I nerazzurri sono chiamati a riscattarsi dopo la deludente sconfitta esterna contro il Bologna, mentre i friulani sono reduci dal roboante 0-4 in trasferta contro la Fiorentina.

Simone Inzaghi sarà costretto a rinunciare all’infortunato Bastoni e allo squalificato Calhanoglu ma spera di poter recuperare in extremis Handanovic e Gosens. Come riporta Sky Sport, la decisione sullo sloveno verrà presa soltanto dopo l’allenamento di rifinitura di oggi, nel caso in cui non dovesse essere ritenuto pronto toccherà nuovamente a Radu. In difesa Skriniar, De Vrij e uno tra Dimarco e D’Ambrosio. In mediana Brozovic con Barella e altro ballottaggio tra Vidal e Gagliardini con il cileno al momento favorito. Sulle fasce dovrebbero essere riconfermati Dumfries e Perisic ma attenzione alla sorpresa Darmian. Coppia d’attacco composta da Dzeko e Lautaro.

Anche Cioffi è alle prese con alcuni dubbi di formazione nel suo 3-5-2. Il dubbio principale riguarda Pereyra, tornato a disposizione dopo l’infortunio ma non ancora al 100%, che si gioca il posto con Samardzic. A completare il reparto Walace e Arslan con Udogie e Molina sulle corsie laterali. Davanti a Silvestri toccherà ancora a Nuytnick, Pablo Mari e Becao. In attacco ancora fuori Beto, al fianco di Deulofeu è sfida tra Success e Pussetto con l’ivoriano favorito.