Mercato Inter: due assi nella manica di Marotta per portare Taremi

di Redazione, pubblicato il: 16/10/2023

(Mercato Inter) La Gazzetta dello Sport torna a parlare dell’interesse dell’club nerazzurro per Taremi. L’attaccante iraniano nella scorsa estate è stato vicinissimo a vestire la maglia del Milan ora è l’Inter ad averlo messo nel mirino, possibilmente nella prossima finestra invernale di mercato.

Il quotidiano milanese si chiede: “a gennaio il Porto cosa chiederà per privarsene dopo aver preteso circa 20 milioni dal Milan in estate? Farà uno sconto o terrà duro? E il giocatore farà pressione per andar via subito? In viale della Liberazione sanno bene che non è più il caso di rincorrere aste.”

La logica direbbe che il prezzo dovrebbe essersi notevolmente abbassato se no annullato visto che il bomber del Porto a giugno sarà svincolato. Oltre a ciò Marotta e Ausilio possono contare su due fattori decisamente importanti.

“Il Decreto Crescita è sempre un prezioso alleato per attutire (o meglio, quasi dimezzare) il costo dell’ingaggio del giocatore. E questa prospettiva rende in ogni caso attraente la questione. Si aggiunga che la società interista ha a disposizione un posto da extracomunitario per tesserare immediatamente Taremi.”