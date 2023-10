Inter, tempesta social su Sommer in Svizzera

di Redazione, pubblicato il: 16/10/2023

(Inter) Nelle qualificazioni per gli Europei del prossimo anno la Svizzera recupera nel finale un pareggio rocambolesco contro la Bielorussia. In vantaggio alla mezz’ora del primo tempo grazie all’ex nerazzurro Shaquiri, i ragazzi di Yakin si fanno riprendere e superare nella ripresa. Tre gol della Bielorussia in poco più di 20 minuti, a 5 dalla fine la Svizzera era sotto 1-3.

All’89mo arriva il gol di Akanji che riapre tutto, al 90mo il pareggio di Amdouni.

Dopo la fine della partita i tifosi svizzeri hanno sollevato pesanti critiche alla prestazione di Sommer, almeno incerto in occasione di due gol. Il tifo rossocrociato ha messo il portiere nerazzurro sul banco degli imputati per un risultato che non pregiudica la qualificazione ma che alla vigilia nessuno poteva prevedere.