Inter, Caressa incensa Frattesi: e c’è anche un augurio in ottica nerazzurra

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/10/2023

Inter, Caressa incensa Frattesi. La Nazionale italiana ha giocato la prima di due partite per le qualificazioni al prossimo europeo, vincendo per 4-0 contro Malta e raggiungendo il secondo posto in classifica al pari dell’Ucraina, che però ha una partita in più. Tra i marcatori degli azzurri c’è stato nuovamente il centrocampista nerazzurro, Davide Frattesi.

Il giocatore è andato a segna ben tre volte nelle ultime due partita con la Nazionale di Spalletti, tanto da attirare i complimenti di tanti addetti ai lavori. Dagli studi di Sky Sport, sono arrivati anche i commenti positivi del telecronista Fabio Caressa che ha espresso tutta la sua ammirazione per il giocatore, facendo un augurio sia in ottica Nazionale che in ottica Inter – così come se lo augurano anche tanti tifosi nerazzurri ad ogni partita.

Ecco le parole di Caressa: “La mette sempre, ha segnato quattro gol in quattro partite e ci sono da segnalare anche i gol annullati in Nations League. Un giocatore che vede così tanto la porta è fondamentale. E ha fatto anche un bel gol. Mi piace moltissimo e spero tanto di vederlo anche insieme a Barella, se riescono a coordinarsi è una cosa molto positiva. È difficile perché entrambi corrono in avanti”.