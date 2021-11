Mercato Inter: dopo Brozo, incontro con un altro big per il rinnovo

Mercato Inter: a inizio anno si parlerà anche del rinnovo di Milan Skriniar.

Il difensore slovacco, anche quest’anno uno dei migliori della rosa nerazzurra, sta dimostrando grande attaccamento alla maglia e grande voglia di voler rimanere a Milano. Infatti, secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, la sua intenzione è ancora quella di voler rimanere all’Inter a dispetto di alcuni rumours di mercato, tanto che, a inizio dell’anno nuovo, il giocatore e la società potrebbero incontrarsi per trattare il prolungamento di contratto, il quale, al momento, scade il 30 giugno del 2023.

Sempre secondo il sito, infatti, la società vuole anche riconoscere un aumento di ingaggio al giocatore che attualmente percepisce 3 milioni netti a stagione e che potrebbe passare a percepirne 4 all’anno. Insomma, se su Skriniar non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua permanenza, qualcuno in più potrebbe essercene per Stefan de Vrij che ha il contratto in scadenza nel 2023 e le cui trattative per il prolungamento si sono bruscamente arrestate, visto che per età e visto che è stato acquistato a zero, potrebbe essere uno dei sacrificati per monetizzare poter fare intera plusvalenza – leggi qui gli interessamenti sull’olandese.

Ma dall’Inter, nel caso in cui Stefan de Vrij dovesse partire a giugno, non vogliono farsi trovare impreparati e stanno osservando molto attentamente il profilo migliore per il ruolo di difensore, con un nome in lizza, ovvero quello di Gleison Bremer del Torino, che andrà a scadenza il 30 giugno del 2023 e vorrebbe fare il salto in una grande squadra per misurarsi con altri palcoscenici – leggi qui le novità sul brasiliano.