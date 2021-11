Inter, Pif vuole due nerazzurri per il suo Newcastle: pronta l’offerta

Inter, il Newcastle di Pif è pronto a fare spesa a Milano: due nerazzurri nel mirino.

Il ricco fondo di proprietà del principe saudita Mohammed Bin Salman, che ha tentato in passato anche di acquisire l’Inter, ha intenzione di fare un mercato faraonico per far tornare la squadra ai vertici della Premier League. La squadra è attualmente al penultimo posto in classifica a quota 5 punti dopo 11 giornate e la prima mossa di Pif è stata quella di esonerare il tecnico Steve Bruce e affidare la panchina ad Eddie Howe, ex tecnico del Bournemouth.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna dell'autorevole quotidiano britannico The Times, i Magpies sarebbero pronti a rinforzare la rosa e provare l’assalto di Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, entrambi dal futuro incerto. Il croato è in scadenza di contratto a fine stagione e non ha ancora trovato l’intesa con i nerazzurri. Nella giornata di ieri è andato in scena il primo incontro tra l’entourage del giocatore e la società (potete leggere qui l’articolo). Situazione spinosa anche quella del difensore olandese, in scadenza tra due anni ma con la trattativa del rinnovo al momento congelata. Sulle tracce di entrambi i giocatori ci sarebbe anche Antonio Conte per il suo Tottenham.