Mercato Inter, Marotta pesca in Serie A: nel mirino il gioiello del Torino

Mercato Inter: i nerazzurri piombano sul difensore di Juric.

La società nerazzurra da tempo ormai è a caccia di nuovi colpi. Marotta vuole regalare a Simone Inzaghi giocatori capaci di alzare ulteriormente la qualità della rosa per riconfermarsi in Italia e fare un buon cammino europeo. Nelle ultime settimane si è parlato tanto di un colpo in attacco, ma adesso salgono le quotazioni per un difensore. La dirigenza interista ha messo in cima alla lista un nome su tutti: Bremer del Torino. Il difensore granata è uno dei migiliori della Serie A per rendimento. Con Juric ha trovato continuità e soprattutto sembra essere maturato. L'Inter, impegnata col rinnovo di Brozovic, è pronta a fare un'offerta importante per il brasiliano.

Nel mirino di Marotta e Ausilio qualche tempo fa c'era finito anche Izzo, altro difensore del Toro, che però al momento è stato scavalcato da Bremer. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra ha già avviato i primi contatti e il prossimo mese potrebbero essere approfonditi in occasione della gara col Toro. I granata valutano il brasiliano circa 10 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere ridotta soprattutto vista la scadenza del contratto di Bremer nel 2023. Infatti il rischio di perderlo a zero tra un anno potrebbe spingere la dirigenza granata a non alzare troppo la richiesta. Nella lista dei nerazzurri c'è anche Ginter, difensore tedesco del Borussia Moenchengladbach, ma Bremer resta favorito per divesi motivi. Sia per la valutazione che per l'esperienza maturata in Serie A.

Insomma quello di Bremer sembra un nome importante per Inzaghi che lo reputa in linea con le sue idee di gioco, soprattutto nella difesa a tre. Reparto difensivo in cui si trova Dimarco, jolly dell'Inter, che adesso può rinnovare il contratto con i nerazzurri (qui i dettagli).