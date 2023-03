Mercato Inter, da Correa a Dumfries: gli scenari ora sono sorprendenti

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 21/03/2023

Mercato Inter, tanti i profili in bilico. Due casi sembrano spinosi e meritano approfondimenti. Joaquin Correa e Denzel Dumfries potrebbero lasciare Milano a fine campionato.

Una scelta dettata dalla mancata incidenza dei due calciatori, oggi fortemente distanti da quel protagonismo auspicato al momento dell’acquisto dal club nerazzurro. Ma cosa bolle in pentola? Su Correa si registrano difficoltà. La Gazzetta dello Sport, sul suo sito, parla di impresa complicatissima circa la cessione, e scrive: “Il suo futuro in nerazzurro è segnato, ha deluso il club anche in ragione del tipo di investimento effettuato, ovvero 31 milioni. Ma sarà piazzato in prestito, presumibilmente all’estero”.

Mercato Inter: Dumfries e Brozovic, ecco le ultime

“Tutto da scrivere quel che accadrà con Brozovic e Dumfries. Il croato con la Juve ha mostrato quanto sia lontano dal cuore dell’Inter, oggi. Ma per età e ingaggio sarà complicato trovare un acquirente”, si legge.

“Dumfries poi merita un capitolo a parte: durante il Mondiale l’Inter era arrivato a valutarlo 60 milioni. Oggi pensare a quella cifra non ha alcun senso: la valutazione è crollata, al pari del suo rendimento. E se nessuno dovesse garantire un introito sostanzioso? Non si può escludere che l’Inter riesca a resistere all’assalto di un big”. Uno scenario in controtendenza con i rumor e per certi versi sorprendente.