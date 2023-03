Inter, una squadra in partenza. Gli 11 calciatori che possono andare via

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 21/03/2023

Inter, in tanti in partenza. C’è un portiere, ma anche quattro difensori, quattro centrocampisti e due attaccanti. Una formazione, insomma, piuttosto completa che potrebbe lasciare Milano a fine stagione. Spiega il caso La Gazzetta dello Sport sul suo sito: a giugno potrebbe essere davvero rivoluzione.

Certo, serviranno soldi, ma non mancheranno i risparmi, visto il lotto di nomi che potrebbe partire. Servirà, rimarca la fonte, creatività per cucire un’operatività così larga in uscita così come in entrata.

Inter, la ‘squadra dei partenti’. Tutti i profili che potrebbero lasciare la maglia nerazzurra

Ma chi sono i calciatori in bilico? Si parte naturalmente da Handanovic: lo sloveno ha perso il posto tra i pali e sembra destinato a lasciare l’Inter. In difesa all’assodata partenza di Skriniar, vanno aggiunti profili come Bellanova (in prestito in nerazzurro), De Vrij e D’Ambrosio.

A centrocampo riflettori su Brozovic: il croato è il nome più prestigioso di un gruppo di protagonisti della zona mediana del campo comprensivo anche di Gagliardini, l’immancabile Dumfries, e Gosens. In avanti balla la posizione di Lukaku: anche Big Rom potrebbe lasciare l’Inter. Con lui, nella lista dei partenti, pure l’argentino Joaquin Correa. Undici calciatori esatti, dunque, ‘la squadra dei partenti’ è particolarmente nutrita e bilanciata in ogni reparto.