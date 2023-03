Inter, Inzaghi rischia. Conte ma non solo: altri tre nomi per la panchina (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 21/03/2023

Inter, la panchina di Simone Inzaghi è più traballante che mai. La dirigenza nerazzurra non sarebbe del tutto soddisfatta del rendimento discontinuo in campionato e starebbe valutando un esonero.

Molto, se non tutto, dipenderà dal percorso in Champions League. A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport spiegando che il tecnico ha un contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Il suo eventuale esonero sarebbe di certo pesante per le casse nerazzurre ma comunque sostenibile.

Inter, oltre a Conte ci sono De Zerbi, Italiano e Thiago Motta

I nomi in lizza in caso di addio di Simone Inzaghi sarebbero quattro. Il primo è Antonio Conte, che lascerà il Tottenham a fine stagione. Il suo eventuale ritorno affascina ma bisognerà fare i conti con il suo pesante ingaggio.

Gli altri candidati sarebbero l’ex Thiago Motta, che sta facendo un’ottima stagione con il Bologna; De Zerbi che con il suo Brighton sta sorprendendo tutti in Premier League e infine Vincenzo Italiano della Fiorentina.