Mercato Inter, si fiuta il gran colpo a zero per l’attacco: due nomi in lizza (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 21/03/2023

Mercato Inter, aria di rivoluzione in casa nerazzurra in vista della prossima stagione. Ci sono diversi giocatori in scadenza di contratto che sono destinati all’addio ma non solo.

Gli uomini di mercato nerazzurri sarebbero già al lavoro per individuare eventuali rinforzi con l’obiettivo di mantenere la squadra competitiva. La situazione in attacco è molto incerta: Dzeko è in scadenza, Lukaku è in prestito dal Chelsea mentre Correa è in uscita.

Mercato Inter, occasioni Firmino e Thuram

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Marcus Thuram del Borussia M’Gladbach e Roberto Firmino del Liverpool, entrambi sono in scadenza di contratto a fine stagione e avrebbero già fatto sapere ai rispettivi club di non voler rinnovare.

Per il francese i nerazzurri avrebbero già presentato un’offerta da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Sul francese ci sarebbero anche Bayern Monaco e Newcastle. Per il brasiliano, invece, i nerazzurri avrebbero per il momento fatto un semplice sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.