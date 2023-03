Inter, mano pesante del giudice sportivo per il post Juve

di Diego De Cicco, pubblicato il: 21/03/2023

Inter, arrivano le decisioni del Giudice Sportivo che ha avuto il suo da fare sul post derby d’Italia.

Per quanto riguarda l’Inter sono state inflitte due le giornate di squalifica a Danilo D’Ambrosio. Il giocatore dovrà pagare anche una multa di 5000 euro. Il giocatore si era reso protagonista di un battibecco con Paredes, subito dopo il triplice fischio di Chiffi. Nel dispositivo si legge che la squalifica arriva: “per condotta gravemente anti-sportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato ad un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo.” Inoltre D’Ambrosio ha reiterato “l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina.”

