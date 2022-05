Mercato Inter, conferme su Bremer: il brasiliano ha una priorità

Mercato Inter, Gleison Bremer è l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione.

Il brasiliano si sta rendendo protagonista di una stagione superlativa con la maglia del Torino attirando su di sé le attenzioni di diverse squadre, sia italiane che europee. Urbano Cairo vorrebbe guadagnare il più possibile dalla sua cessione ma dovrà fare i conti con la promessa fatta a Bremer al momento del rinnovo, cioè di lasciarlo partire per una cifra vdi circa 25 milioni di euro nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta di un club gradito al giocatore. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su williamhillnews.it ribadendo che la volontà del brasiliano, come dichiarato dallo stesso giocatore, sarebbe quella di approdare in club che giochi con la difesa a tre, la stessa utilizzata dai nerazzurri.

L’Inter è da tempo in contatto con l’entourage del difensore e resta la squadra in pole position ma prima bisognerà trovare l’intesa economica con il Torino per il prezzo del cartellino. Non è da escludere che nell’affare possa essere inserita una contropartita per sbloccare l’affare e questa potrebbe essere Andrea Pinamonti. Il classe ‘99 si sta mettendo in luce questa stagione con la maglia dell’Empoli e sarebbe un profilo molto gradito ad Ivan Juric.