Mercato Inter, colpo a sorpresa per la difesa? Il giocatore non rinnoverà e può arrivare a prezzo irrisorio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/04/2024

Mercato Inter, colpo a sorpresa per la difesa? In casa nerazzurra, c’è un po’ di rammarico per il pareggio ottenuto ieri sera contro il Cagliari. Ma l’obiettivo scudetto è alla portata, anche se la prossima partita è il difficilissimo scoglio del derby della Madonnina contro il Milan. I nerazzurri dovranno fare molta più attenzione di quella vista nelle ultime partite. E’ vero che la squadra ha mostrato cenni di stanchezza, ma è anche vero che le gare sono state approcciate con un po’ meno attenzione rispetto al recente passato.

Resta comunque la fiducia, visto l’enorme distacco in classifica, per una squadra che ha tirato al massimo per tutta la stagione. Intanto, in viale della Liberazione, la dirigenza interista sta iniziando a programmare il futuro. Una delle esigenze per Simone Inzaghi è quella di avere un difensore che possa poi essere il titolare tra due stagioni. E proprio oggi, La Gazzetta dello Sport, vaglia un’ipotesi a sorpresa per il reparto arretrato.

Infatti, la rosea, parla di un possibile interesse nerazzurro per Valentini del Boca Juniors. Il giocatore, è un perno della difesa xenezies, ed è uno dei migliori profili visionati nell’ultimo viaggio in Sudamerica da Baccin. Al momento, il suo rinnovo sembra essere saltato, perchè il giocatore ha chiesto un aumento che non è arrivato. Ecco che, allora, l’Inter vorrebbe approfittarne e fiutare il colpo. Tra l’altro, anche un grande ex come Walter Samuel ha parlato bene di lui. Il Boca, prima, chiedeva circa 10 milioni di euro per lui. Adesso, invece, il prezzo è molto più basso, dal momento che da dicembre può firmare a parametro zero per qualsiasi club.