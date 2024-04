Mercato Inter, assalto a Buongiorno: due ostacoli. Ma Marotta ha un piano

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 16/04/2024

Mercato Inter, i nerazzurri danno l’assalto a Buongiorno. Mentre la squadra di Simone Inzaghi prepara la partita complicatissima contro il Milan per il primo match point scudetto, la dirigenza di viale della Liberazione ha già iniziato a porre le fondamento per la rosa del prossimo anno. Sono già sicuri gli innesti sia di Medhi Taremi che di Piotr Zielinski a parametro zero. Ma per la dirigenza interista, la rosa va ulteriormente completata e migliorata con altri tasselli.

Uno di questi, è il difensore centrale. Infatti, vista l’età avanzata di Acerbi, così come quella di de Vrij, si cerca un giocatore giovane, ma già pronto, che possa agire in una difesa a tre. E, secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport, il nome buono è quello di Alessandro Buongiorno del Torino che, questa stagione, sta facendo davvero un grandissimo campionato con la maglia granata.

Per prendere il classe 1999, però, ci sono due ostacoli. Il primo è dettato dalla valutazione fatta da Cairo da 40 milioni di euro e con cui c’è già il precedente Bremer. La seconda, invece, è dettata dalla concorrenza sia italiana che estera. Infatti, Napoli e Milan vogliono il ragazzo, ma anche dalla Premier iniziano ad esserci i primi interessamenti. Marotta, dalla sua, ha un piano. Intanto far leva sulla volontà del giocatore che avrebbe confessato ai compagni di nazionale nerazzurri di voler andare alla corte di Inzaghi. Ma anche offrire delle contropartite tra Martin Satriano, Francesco Pio Esposito e Valentin Carboni che, però, per i dirigenti, ha già una valutazione di oltre 30 milioni.