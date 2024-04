Inter, c’è un bus che attende di partire

di Redazione, pubblicato il: 16/04/2024

(Inter) La Gazzetta dello Sport fotografa l’attesa spasmodica che l’ambiente nerazzurro sta vivendo per il derby di lunedì prossimo. La vittoria nella stracittadina significherebbe scudetto matematico e il via alla festa tanto attesa. La squadra di Inzaghi non è più brillantissima come qualche settimana fa, lo riconosce anche Inzaghi. I I miei ragazzi sono sempre sul pezzo, non vanno rimotivati…”, ha giustamente puntualizzato —, è normale che ci siano un po’ di stanchezza e di pancia già piena. Ma, pensando a lunedì, il gruppo sa che saprà trovare nuove energie: se non è un patto di spogliatoio, poco ci manca. I giocatori se lo sono detti prima e se lo sono ripetuti pure dopo il Cagliari: bisogna fare di tutto per sfilare sul bus già martedì…

Non sarebbe una tragedia posticipare di una settimana ancora, prolungare l’attesa del piacere. Ma all’Inter è l’eventualità “estrema”, da tenere sullo sfondo: ogni grammo di energia sarà messo sul derby con una preparazione paragonabile all’ultima semifinale di Champions.”