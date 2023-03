Kessie Inter, cambia lo scenario: il Barça detta le condizioni (CdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 23/03/2023

Kessie Inter, l’ivoriano resta un obiettivo dei nerazzurri in vista della prossima stagione. La sua esperienza in terra catalana è stata finora abbastanza deludente. Xavi lo considera soltanto una riserva ma rispetto a qualche mese fa la situazione è cambiata.

L’ivoriano nell’ultimo periodo ha spesso lasciato il segno quando è stato chiamato in causa diventando una sorta di jolly per i blaugrana. Domenica, entrato a 15 minuti dalla fine, ha deciso il Clasico con il Real Madrid blindando il primo posto dei catalani in Liga.

Kessie Inter, due le alternative per vederlo in nerazzurro

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Barcellona avrebbe cambiato le condizioni rispetto a qualche mese fa. Adesso non basterà più un prestito con parte dell’ingaggio pagato dai catalani.

Il club blaugrana ora potrebbe lasciarlo partire sempre in prestito ma con obbligo di riscatto fissato a 25/30 milioni di euro. L’alternativa sarebbe sempre quella di imbastire uno scambio con Brozovic che ormai non è più considerato un elemento incedibile dai nerazzurri.