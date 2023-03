Stadio, Inter che hai in mente? Il Milan procede spedito per fatti suoi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/03/2023

Stadio, il nuovo capitolo segna ormai la rottura definitiva sul progetto di nuovo impianto in comune tra Inter e Milan.

Nella mattinata di oggi il Sindaco meneghino Giuseppe Sala ha incontrato i vertici della società rossonera che hanno confermato tutti i rumors delle ultime settimane. Jerry Cardinale ha dunque manifestato al primo cittadino la volontà di voler procedere con un nuovo progetto nella zona La Maura. Impianto che sarebbe di proprietà esclusiva del Milan. Il sindaco, come riporta gazzetta.it, ha preso atto della posizione della società rossonera ribadendo che ora serve un progetto. RedBird ha confermato che sarà pronto in un paio di settimane. Una volta presentato il progetto si avvierà l’iter per la concessione.

Stadio, il Milan punta a La Maura e di fatto mette fine al progetto di uno stadio in comune con l’Inter. I nerazzurri intanto restano spettatori.

Il Sindaco ha chiesto anche che venga presa una decisione sulla discussione. che resta formalmente aperta, per la costruzione di uno stadio vicino a San Siro, qualora quell’opzione sia definitivamente tramontata deve essere comunicata ufficialmente la rinuncia. Per andare avanti dunque con il nuovo progetto si deve stoppare l’iter amministrativo sull’ipotesi precedente.

Insomma una volta certificato l’addio all’ormai vecchio progetto si apriranno i tavoli con l’ente Parco sud per avviare il progetto della nuova casa del Milan.