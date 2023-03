Italia-Inghilterra, due nerazzurri titolari. Sorpresa in attacco (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 23/03/2023

Italia-Inghilterra, questa sera andrà in scena al Diego Armando Maradona di Napoli il match di apertura del girone C per la qualificazione ai prossimi europei che sì terranno in Germania nel 2024.

Roberto Mancine deve fare a meno di Chiesa, Dimarco e Provvedel; al loro posto convocati Carnesecchi ed Emerson Palmieri. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il commissario tecnico scenderà in campo con il solito 4-3-3 con una grande novità in attacco.

Italia-Inghilterra, debutto per Retegui: Barella e Acerbi titolari

In attacco verso il debutto l’italo argentino Retegui, nel mirino anche dei nerazzurri per il futuro. A supporto dell’attaccante ci saranno Berardi e Pellegrini. In mediana Jorginho con Barella e Verratti ai suoi lati.

Al centro della difesa toccherà ad Acerbi con Toloi al suo fianco. Sulle fasce Di Lorenzo e Spinazzola, con Darmian pronto ad entrare a partita in corso. Donnarumma tra i pali.