Dumfries a picco. Ecco quanto è calata la valutazione

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/03/2023

Dumfries va giù. Il riferimento è al valore economico dell’olandese, un tempo fiore all’occhiello alla voce patrimonialità nerazzurra. L’olandese appare lontano parente dell’esterno ammirato nella passata stagione: quest’anno l’ex Psv è apparso impacciato, oltre che non più inamovibile nelle idee del tecnico Simone Inzaghi.

Un ulteriore indizio sul passo da gambero del calciatore arriva dalla ricostruzione odierna de La Gazzetta dello Sport.

“La scorsa estate l’interesse di mezza Premier era lampante,la sua valutazione durante il Mondiale era addirittura schizzata a quota 50 milioni. Ora non vale più della metà e l’Inter deve davvero sperare in un’inversione di rotta, da qui alla fine. L’olandese è tornato da Doha senza la giusta concentrazione e pure con qualche contrattempo fisico. Ma la spina non si riattacca mica facilmente”, rimarca il giornale.