Inter, la crisi di un big. ‘Ha perso credibilità’. Due le colpe

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/03/2023

Inter, tempo di riflessioni. La sosta per gli impegni delle Nazionali delimita l’occasione per tirare la riga. Tra uomini in forma e calciatori che meno stanno rendendo, un profilo balza all’occhio. Dov’è finito Marcelo Brozovic? Ex colonna del centrocampo nerazzurro, non è più inamovibile.

Oggi La Gazzetta dello Sport dedica un ampio approfondimento al momento, non certo imperdibile, del regista croato. Cruda l’analisi: “Ci ha messo molto del suo per perdere fiducia e credibilità agli occhi di compagni, società e tifosi. Con atteggiamenti sbagliati, comportamenti extracampo tutt’altro che in linea con le richieste societarie. E poi con le frustranti e plateali proteste in campo, spesso all’indirizzo dei propri compagni”.

Inter, la crisi di Brozovic. Cosa è successo al centrocampista

Un tempo leader, oggi ai margini. Nella ricostruzione del quotidiano milanese si fa riferimento a due ‘colpe’ del calciatore. Prima del Mondiale, Brozovic non ha voluto rischiare, giocando pochissimo in nerazzurro. Poi un Mondiale da protagonista e infine il nuovo infortunio.

“Qui arriva il secondo grande peccato, con la scelta di farsi curare dal guru serbo Andreja Milutinovic, un santone dei muscoli legato al Milan. L’Inter, ovviamente, non l’ha presa bene…”. Fatti che avrebbero finito per incrinare il rapporto. Brozovic non è stato mai così discusso.