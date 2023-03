Inter, Ranocchia si confessa: le parole sull’addio e un retroscena sui dirigenti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/03/2023

Inter, Andrea Ranocchia parla della sua esperienza in nerazzurro. La scorsa estate, dopo tanti anni con la maglia interista, Andrea Ranocchia ha detto addio a Milano per accasarsi al Monza. Un brutto infortunio, però, ha fatto sì che il giocatore decidesse di lasciare anticipatamente il calcio giocato e di appendere gli scarpini al chiodo.

Ma tanti sono i ricordi che hanno contraddistinto la carriera dell’ex difensore nerazzurro, soprattutto ricordi fatti dei rapporti interpersonali con le varie componenti del club. Ecco perchè, tra i nerazzurri, seppur non sia stato un giocatore che ha lasciato il segno, Ranocchia rimane una persona di cui si ha uno splendido ricordo.

Inter, Andrea Ranocchia parla del suo viaggio in maglia nerazzurra: c’è il retroscena sull’addio

Ranocchia, dunque, è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato di vari aspetti della sua esperienza all’Inter. Tra i più interessanti, c’è il passaggio sul suo addio alla squadra nerazzurra. Infatti, il giocatore aveva il contratto in scadenza e, quando si è incontrato con la società, la dirigenza non sapeva ancora di quale budget avrebbe potuto disporre per il mercato e per gli eventuali rinnovi.

Ecco perchè, non appena si è presentata l’occasione Monza, il giocatore ha deciso di coglierla subito. Poi, un retroscena sul rapporto con i dirigenti. Ranocchia, infatti, ha ammesso di aver sempre avuto un ottimo rapporto, e questo lo si è visto durante le trattative per i rinnovi che, a suo dire, duravano sempre tra i 5 e i 6 minuti per arrivare alla firma definitiva sul contratto.