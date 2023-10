Inzaghi-Inter, spunta una richiesta di mercato per un attaccante della Nazionale

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/10/2023

Inzaghi-Inter, il tecnico nerazzurro aveva fatto una richiesta di mercato questa estate. In casa nerazzurra, si pensa alla prossima partita di campionato contro il Torino, in attesa del ritorno dei propri giocatori dai rispettivi impegni con le proprie nazionali. Intanto, quest’oggi, il quotidiano romano Il Corriere dello Sport, ha rivelato un retroscena di mercato inerente ad un attaccante della Nazionale in orbita nerazzurra.

Si tratta di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, questa estate, avrebbe potuto lasciare la capitale, per andare in Arabia Saudita, ma alla fine ha deciso di rimanere. Secondo il quotidiano, anche l’Inter si era interessata a lui e avrebbe voluto portarlo a Milano specie dopo l’abbandono definitivo della pista Lukaku. Inzaghi, infatti, aveva caldeggiato ai dirigenti il nome del centravanti, senza, però, che la trattativa sia andata a buon fine.

Il motivo? La richiesta eccessiva da parte del presidente Lotito che, per separarsi dal proprio bomber, avrebbe voluto una cifra di circa 50 milioni di euro. L’Inter, per ovvi motivi, non sarebbe mai potuta arrivare a tanto e infatti ha deciso di virare con decisione sull’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, e sullo svincolato Alexis Sanchez. Un giocatore che da sempre piace ad Inzaghi, ma le cui strade sono destinate a non incrociarsi.