Inter, si tenta il colpo italiano: un fattore può avvicinare il talento in nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/10/2023

Inter, i nerazzurri ci proveranno per un giocatore italiano. Mentre il campionato è fermo per la pausa per le nazionali, in casa nerazzurra ci si leccano ancora le ferite per il bruttissimo pareggio ottenuto contro il Bologna. Un pareggio che sa tanto di sconfitta, per come è arrivato e per come è stato preso dall’ambiente. Ma è il momento di mettersi al lavoro e di preparare al meglio la sfida contro il Torino.

Intanto, in viale della Liberazione, si inizia a programmare la prossima stagione e sono già iniziate le prime richieste di informazioni e i primi focus sui talenti, specie quelli del nostro campionato. Infatti, secondo quanto riportato da Il Tuttosport, i nerazzurri hanno messo nel loro mirino il centrocampista classe 1999 di proprietà del Monza, Andrea Colpani.

L’ex Atalanta sta facendo una stagione straordinaria con la maglia brianzola ed è pronto a fare il salto di qualità in una big. L’Inter è molto interessata e vorrebbe acquistarlo come mezz’ala da alternare ai vari Barella, Frattesi e Mkhitaryan. C’è una fattore che potrebbe avvantaggiare la chiusura dell’affare, ovvero l’agente del giocatore Tullio Tinti. Quest’ultimo, infatti, ha ottimi rapporti con i nerazzurri e rappresenta già Inzaghi, Bastoni, Darmian e Audero. Non vuole dire chiusura certa della trattativa, ma di sicuro si partirebbe da una buona base.