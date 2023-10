Euro 2024, programma odierno: i nerazzurri impegnati

di Davide Currenti, pubblicato il: 15/10/2023

Euro 2024, dopo la netta vittoria azzurra contro Malta, con tanti nerazzurri protagonisti (gol di Frattesi, assist di Barella), la giornata odierna vedrà in campo ancora due giocatori dell’Inter.

La Svizzera di Sommer scenderà in campo alle 18:00. Gli elvetici ospiteranno la Bielorussia. Un successo dei padroni di casa avvicinerebbe la qualificazione a Euro 2024.

In serata, alle 20:45, in campo la Turchia di Calhanoglu. Dopo la grande vittoria in Croazia, i turchi giocheranno in casa contro la Lettonia. Partita che non dovrebbe regalare sorprese (Lettonia ultima in classifica con 3 punti), con la Turchia che vede la qualificazione al prossimo europeo a portata di mano.

Georgia-Cipro, Rep. Ceca-Faerøerne, Galles-Croazia, Norvegia-Spagna, Polonia-Moldavia e Romania-Andorra completano il programma di oggi.