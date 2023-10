Inter, un giocatore di Serie A ha colpito molto: già mandati scout a visionarlo più volte

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/10/2023

Inter, pressing per un centrocampista di Serie A. La vittoria di ieri sera contro la Roma di Josè Mourinho e Romelu Lukaku, ha dato sicuramente tanto entusiasmo alla squadra nerazzurra. Una vittoria importante anche per recuperare il primato in classifica, dal momento che, la Juventus, con la vittoria con il Verona, aveva superato momentaneamente tutti ed era passata in cima.

Ma in casa Inter si pensa anche al futuro, per questo Marotta, Ausilio e i loro scout, stanno già iniziando a visionare i primi calciatori per capire chi di loro potrà davvero far parte della rosa di Simone Inzaghi nella prossima stagione. E una notizia arriva oggi da Fabrizio Romano che, in diretta Youtube, sul canale di SOS Fanta, ha parlato di una giocatore di Serie A che piace molto ai dirigenti nerazzurri.

Si tratta di Colpani del Monza. Il centrocampista sta facendo davvero bene in questa stagione, stupendo tutti. Sia l’Inter che la Juventus avrebbero già mandato più volte i loro scout a visionare il ragazzo che, ovviamente, ha destato una grandissima impressione. Non solo, però, per quanto riguarda la partita. Dalle informazioni raccolte, infatti, pare che Colpani sia un grande ragazzo anche fuori dal campo e ha sempre il giusto atteggiamento negli allenamenti. Fattori che, sicuramente, fanno la differenza. Vedremo se la dirigenza nerazzurra affonderà il colpo per lui.