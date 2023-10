Mondiale per Club 2025, l’Inter parteciperà? Ci sono in ballo due criteri per stabilire chi ci sarà

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/10/2023

Mondiale per Club 2025, ci sono in ballo due criteri per scoprire le partecipanti. Mentre la squadra è sicuramente molto rigenerata dopo la grande vittoria ottenuta ai danni della Roma, in viale della Liberazione si lavora duramente su tanti fronti. Proprio in questi giorni, tra l’altro, si scopriranno i criteri per capire quali squadre potranno partecipare al Mondiale per Club per quanto concerne l’anno 2025.

Proprio per questo ci si chiede, la squadra nerazzurra riuscirà a partecipare alla competizione? Al momento la UEFA non ha ancora stabilito quali saranno i criteri utilizzati per capire chi ci sarà e chi no. Ad oggi, sono in ballo due soluzioni. La prima riguarda il criterio del ranking UEFA che prevede, tra le altre cose, 2 punti per la vittoria, 1 per il pari, 4 per la partecipazione, 5 per gli ottavi, 1 per quarti, semifinale e finale.

L’altro, invece, è il criterio del sistema FIFA che prevede 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio e 5 per la partecipazione senza altri bonus. In entrambi i casi l’Inter sarebbe certa di partecipare, visto che in entrambe le classifica sarebbe al sesto posto. Nella prima classificazione avrebbe 65 punti, mentre nella seconda avrebbe 70 punti. Insomma, ancora poche settimane e si capirà di più. Di sicuro, le prestazioni in campo dei nerazzurri apriranno la strada alla partecipazione.