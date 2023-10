Mercato Inter, si fiuta il colpo a zero da una big di Serie A. Ma c’è grande concorrenza

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 30/10/2023

Mercato Inter, si fiuta un colpo a parametro zero da una big di Serie A. In casa nerazzurra, il giorno dopo la belle vittoria contro la Roma, c’è grandissima soddisfazione per quanto fatto vedere in campo. Una prestazione molto convincente, dominando dall’inizio alla fine e rischiando solamente in un’occasione contro una grande squadra del nostro campionato.

Ma in viale della Liberazione, si sta iniziando a programmare già per la prossima stagione di Serie A. Marotta e Ausilio, oramai da tempo, stanno visionando e valutando alcuni profili che potrebbero fare al caso della rosa di Simone Inzaghi. E proprio oggi arriva la suggestione di mercato molto interessante. Infatti, la dirigenza nerazzurra, starebbe pensando di fare un colpo a parametro zero da una big di Serie A.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i nerazzurri vorrebbero provare a portare a Piotr Zielinski a Milano il prossimo giugno. Il giocatore polacco ha il contratto in scadenza con il Napoli e fino a questo momento non è arrivata alcuna offerta di rinnovo per lui, che in estate ha rifiutato l’Arabia Saudita.

Se davvero il prolungamento non dovesse arrivare, i nerazzurri ci sarebbero per giugno. Ma la concorrenza è elevata. Su di lui, infatti, non sono cessati gli interessamenti dall’Arabia Saudita, così come quello della Juventus che, addirittura, potrebbe provare a prelevarlo a gennaio.