Inter, porta girevole tra top in difesa. L’ipotesi non è remota

Inter, il mercato è ufficialmente aperto e per i nerazzurri ci sono diverse situazioni da risolvere. la più spinosa è quella che riguarda ovviamente il rinnovo di Skriniar ( , il mercato è ufficialmente aperto e per i nerazzurri ci sono diverse situazioni da risolvere. la più spinosa è quella che riguarda ovviamente il rinnovo di Skriniar ( qui tutte le ultime sul caso ), ma non è la sola.

Anche l’altra colonna della difesa nerazzurra Stefan De Vrij è in scadenza a giugno e, come per lo slovacco, il futuro è molto molto incerto. L’olandese, che fu preso 5 anni fa a zero, dalla scorsa estate sembra destinato a lasciare i nerazzurri che gli hanno comunque proposto un rinnovo a cifre più basse rispetto all’attuale salario. Al momento un accordo non sembra prossimo, ma è vero anche che non sembra ci sia la fila per portarsi a casa il giocatore.

Nei giorni scorsi il nome del centrale interista era stato accostato al Feyenoord. Sull’argomento è intervenuto l’allenatore degli olandesi Arne Slot, che al giornale olandese Algemeen Dagblad e come riportato da diversi siti, ha fermamente escluso la possibilità che nel suo club possa arrivare De Vrij. Per il tecnico non ci sono i presupposti dal punto di vista economico. Pista che appare dunque tramontata ma non vuol dire che il giocatore non trovi una sistemazione altrove. Certo perderlo a gennaio al momento appare assai improbabile.

Per un giocatore sul piede di uscita ce n’è un altro che viene costantemente accostato all’Inter. SI tratta di Chris Smalling della Roma. Il difensore inglese ha un contratto con opzione fino al 2024 qualora raggiungesse le 29 presenze stagionali, traguardo assolutamente alla portata. Pinto gli ha già proposto un rinnovo, perché la Roma vuole contare su di lui anche la prossima stagione, ma, come riporta La Gazzetta dello Sport, il suo agente starebbe sondando il terreno con i nerazzurri. La richiesta dell’entourage dell’inglese è un biennale, ma le cifre non sono ancora chiare. Dopo l’arrivo a zero di Mkhitaryan non appare impossibile un bis.