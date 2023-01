Inter, De Vrij al bivio: due club piombano sull’olandese (GdS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/01/2023

Inter, nerazzurri al lavoro sul fronte rinnovi. Non solo Milan Skriniar, tra i tanti giocatori in scadenza a fine stagione c’è anche Stefan De Vrij.

L’olandese sta vivendo una stagione altalenante e ultimamente Inzaghi gli ha spesso preferito Acerbi, ma resta comunque il titolare al centro della difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per il suo rinnovo se ne parlerà concretamente nei prossimi mesi.

Inter, offerta per De Vrij ma occhio a Tottenham e Feyenoord

I nerazzurri, riporta la rosea, avrebbero già proposto al giocatore un contratto da 4 milioni di euro netti a stagione e sarebbero in attesa di una risposta. Risposta che dovrebbe arrivare entro febbraio o al massimo marzo.

Nel frattempo il classe ‘92 sarebbe finito nel radar di altri due club: il Tottenham di Antonio Conte e il Feyenoord, club in cui l’olandese è cresciuto ed esploso. Al momento, precisa la rosea, non sarebbero ancora arrivate proposte ufficiali.