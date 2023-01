Skriniar Inter, rinnovo congelato: la questione è spinosa (TS)

di Vincenzo Mirto, pubblicato il: 02/01/2023

Skriniar Inter, continua a tenere banco la questione relativa allo slovacco. Il contratto è in scadenza a fine stagione e al momento sarebbe tutto bloccato per il suo rinnovo.

A riportarlo è l’edizione odierna di Tuttosport, spiegando che i nerazzurri non sembrerebbero intenzionato a smuoversi dall’offerta di 6 milioni di euro a stagione più bonus.

Skriniar Inter, tutto rimandato a dopo la Supercoppa

La situazione resta abbastanza spinosa: la richiesta del giocatore sarebbe di almeno 7 milioni di euro a stagione e sullo sfondo resta sempre il Psg.

A questo punto non resta che attendere un ulteriore incontro con il suo entourage per provare a risolvere la questione. Incontro che, riporta il quotidiano, andrà in scena molto probabilmente soltanto dopo la Supercoppa contro il Milan in programma il prossimo 18 gennaio.